Esposa de Daniel posa com filhas em festival de música Esposa de Daniel posa com suas filhas mais velhas em festival. Bebê Mamãe|Do R7 29/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 29/03/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposa de Daniel leva as filhas para festival de música e encanta

A bailarina Aline de Pádua, esposa do cantor Daniel, impressionou ao levar suas filhas mais velhas a um festival de música em São Paulo. Os dois são pais orgulhosos de três meninas. Lara, Luiza e Olivia. A primogênita está com 15 anos. Ela, inclusive, dá indícios que seguir a carreira artística do pai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Afastadas, Virgínia Fonseca exibe sogra com as filhas e fala

Roberto Justus faz festa de Páscoa no quarto da filha

Gusttavo Lima surge pescando com seus filhos nos EUA