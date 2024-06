Esposa de Joaquim Lopes exibe suas gêmeas e se declara A cantora e compositora Marcella Fogaça mostrou suas filhas gêmeas com o ator Joaquim Lopes em um clique fofíssimo. As meninas Pietra...

Esposa de Joaquim Lopes exibe suas gêmeas e se declara

A cantora e compositora Marcella Fogaça mostrou suas filhas gêmeas com o ator Joaquim Lopes em um clique fofíssimo. As meninas Pietra e Sophia, com apenas dois aninhos, já acompanham a mamãe em diversas atividades, entre elas, os passeios e deslocamentos de bicicleta. Marcella usa muito o meio de transporte para se locomover pelo Rio de Janeiro, cidade onde vive com as filhas.

