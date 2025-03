Esposa de Leonardo revela as netas e afastamento de Virgínia Esposa de Leonardo mostrou as netas e falou do seu afastamento de Virgínia Fonseca. Bebê Mamãe|Do R7 17/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h45 ) twitter

Esposa de Leonardo mostrou suas netas e refletiu sobre afastamento de Virgínia

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, revelou um momento junto com suas netas, as meninas Maria Alice, três anos, e Maria Flor, dois anos. E Poliana também surpreendeu ao revelar o afastamento de sua nora e mãe das meninas, a influenciadora Virgínia Fonseca. Ela explicou seu distanciamento da nora neste momento.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do afastamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

