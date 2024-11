Esposa de Malvino Salvador mostra viagem com enteada e amigas Esposa de Malvino Salvador mostra viagem com enteada e amigas Bebê Mamãe|Do R7 18/10/2024 - 20h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 20h48 ) twitter

Esposa de Malvino Salvador mostra viagem com enteada e amigas

A esposa do ator Malvino Salvador, a lutadora e campeã de jiu-jitsu Kyra Gracie, surgiu se divertindo em passeio com a enteada. O ator é pai de Sofia, do antigo relacionamento com a artista Ana Ceolin. A primogênita do famoso completou 15 anos em 2024 e, para celebrar a data tão especial, Malvino embarcou com Kyra, Sofia e os demais filhos para uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos.

