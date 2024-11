Esposa de Pedro Bial mostra o quarto da filha e faz revelação Esposa de Pedro Bial mostra o quarto da filha e faz revelação Bebê Mamãe|Do R7 21/10/2024 - 23h47 (Atualizado em 21/10/2024 - 23h47 ) twitter

Esposa de Pedro Bial mostra o quarto da filha

A esposa do jornalista Pedro Bial, a também jornalista Maria Prata, encantou ao mostrar o quartinho de sua filha e fez uma revelação que impressionou os internautas. O apresentador é pai de cinco herdeiros. Do seu antigo relacionamento com a também jornalista Renée Castelo Branco, Bial se tornou pai biológico de Ana, e de coração de João e Marina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

