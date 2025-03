Esposa de Tiago Leifert posa com filha e desabafa sobre ela Esposa de Tiago Leifert mostrou a filha e refletiu sobre a maternidade. Bebê Mamãe|Do R7 20/03/2025 - 00h45 (Atualizado em 20/03/2025 - 00h45 ) twitter

Daiana Garbin posou com a filha com Tiago Leifert

A esposa do apresentador Tiago Leifert, a escritora e jornalista Daiana Garbin, surgiu junto com a filha do casal, a menina Lua, quatro anos. E Diana fez um emocionante desabafo sobre a filha e o que aprendeu e passou nos últimos ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa emocionante história!

