Ex de Cauã Reymond revela a triste razão de não ter tido filhos
Bebê Mamãe|Do R7
30/11/2024 - 15h08 (Atualizado em 30/11/2024 - 15h08 )

A ex-esposa do ator Cauã Reymond, a influenciadora Mariana Goldfarb, desabafou e revelou o triste motivo pelo qual não quis ter filho com seu então parceiro. Mariana e Cauã ficaram juntos por sete anos, sendo que ficaram casados por quatro anos. Eles se separaram no ano passado.

