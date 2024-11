Ex de Cravinhos expõe a relação dele com Suzane Von Richthofen Ex de Cravinhos expõe a relação dele com Suzane Von Richthofen Bebê Mamãe|Do R7 20/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 15h09 ) twitter

Ex de Cravinhos expõe a relação dele com Suzane Von Richthofen

A mãe da bebê de Daniel Cravinhos, 43 anos, fez revelações sobre como é o atual relacionamento dele com Suzane Von Richthofen, 40 anos. Daniel estava namorando com Andressa Rodrigues, 28 anos, com quem teve uma filha há poucas semanas. Porém, Andressa afirma que Daniel lhe abandonou poucos dias após o nascimento da filha deles.

