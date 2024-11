Ex de Fábio Assunção exibe caçula e primogênito fala do pai Ex de Fábio Assunção exibe caçula e primogênito fala do pai Bebê Mamãe|Do R7 20/11/2024 - 17h08 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h08 ) twitter

Filha mais nova de Fábio Assunção surge com sua mãe, Ana Verena

A ex esposa do ator Fábio Assunção, Ana Verena, exibiu um raro registro da filha Alana Ayó. A menina, de três anos, foi o único fruto do relacionamento do antigo casal. Fábio e Ana foram casados por cerca de três anos e anunciaram a separação em outubro de 2023.

