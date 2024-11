Ex de Kayky Brito mostra o filho fantasiado e ele faz desabafo Ex de Kayky Brito mostra o filho fantasiado e ele faz desabafo Bebê Mamãe|Do R7 31/10/2024 - 17h11 (Atualizado em 31/10/2024 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filho de Kayky Brito fantasiado

Reprodução Instagram O bebê do ator Kayky Brito surgiu com os irmãos fantasiados para uma festa na escola. O famoso é pai de um menino. Kael é seu primogênito e, por enquanto, único herdeiro. O garotinho tem dois anos e mora com a mãe em Curitiba, no Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Modelo que fez DNA com Bruno Gagliasso revela drama com filha

Lexa revela que está grávida e mostra o seu bebê: “maior sonho”

Alexandre Pato dá réplica do seu carro de R$2 milhões ao filho