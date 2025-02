Ex de Wanessa Camargo posa com filhos e exibe recado de Isis Ex de Wanessa Camargo, Buaiz, surge com os filhos e exibe recado da esposa, Isis Valverde! Bebê Mamãe|Do R7 06/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 06/02/2025 - 22h06 ) twitter

Ex de Wanessa Camargo, Buaiz, surge com os filhos e exibe recado da esposa, Isis Valverde

O ex-marido da cantora Wanessa Camargo, o empresário Marcus Buaiz, mostrou um divertido momento com os filhos e encantou. Do antigo relacionamento, eles foram pais de dois meninos. O primogênito carrega parte do nome do pai e se chama José Marcus, enquanto o caçula é João Francisco. Os herdeiros estão com 13 e 10 anos, respectivamente.

