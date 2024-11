Ex mostra filho de Kayky Brito e ator surge em festa do sobrinho Ex mostra filho de Kayky Brito e ator surge em festa do sobrinho Bebê Mamãe|Do R7 15/10/2024 - 21h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 21h48 ) twitter

Kayky Brito e filho

O ator Kayky Brito surgiu em uma festa de família super especial. O artista marcou presença na celebração do primeiro mês de vida do filho mais novo de Sthefany Brito, sua irmã mais velha. O pequeno Vicenzo ganhou uma comemoração temática do Homem- Aranha que divertiu, principalmente, o herdeiro mais velho da atriz, Antônio Enrico, de três anos.

