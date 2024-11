Exclusivo: suposta filha de Neymar é operada e mãe explica caso Menina de 10 anos é filha da modelo Gabriella Gaspar Bebê Mamãe|Do R7 22/10/2024 - 15h36 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h38 ) twitter

Suposta filha de Neymar

A suposta filha do jogador Neymar Jr, a menina húngara Jázmin Zoé, de 10 anos, apareceu internada em algumas fotos que sua mãe, a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar, compartilhou nas redes sociais. Agora, Gabriella explicou com exclusividade ao BebêMamãe o que aconteceu com a menina.

