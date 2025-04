Fabiana Justus exibe as gêmeas em desfile na Fashion Week Fabiana Justus mostra as filhas desfilando em um evento de moda e surpreende! Bebê Mamãe|Do R7 07/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 18h46 ) twitter

Fabiana Justus mostra as filhas desfilando em um evento de moda e surpreende

A digital influencer Fabiana Justus mostrou suas filhas gêmeas em um desfile de moda e surpreendeu. As meninas assumiram a passarela e fizeram sucesso com a plateia que acompanhava tudo bem de perto. Ela é mãe orgulhosa de três crianças. As mais velhas são Chiara e Sienna que completaram seis anos de vida. Já o caçula se chama Luigi e tem um ano e sete meses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse desfile encantador!

