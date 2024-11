Fabiana Justus posa com as filhas na escola, após transplante Fabiana Justus posa com as filhas na escola, após transplante Bebê Mamãe|Do R7 31/10/2024 - 18h10 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h10 ) twitter

Fabiana Justus com as filhas na escola

A digital influencer Fabiana Justus emocionou ao dividir um momento especial ao lado dos filhos. A famosa, que é uma das filhas de Roberto Justus, passou por um sério tratamento de saúde e segue monitorando como as coisas estão evoluindo a cada dia. No início deste ano, ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda.

