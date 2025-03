Fabiana Justus revela festa com os filhos na fazenda do pai Fabiana Justus mostra festa com os filhos na fazenda do pai Bebê Mamãe|Do R7 05/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h26 ) twitter

Fabiana Justus surge com seus filhos e rebate a criticas e impressiona

A influenciadora Fabiana Justus encantou ao posar com sua família no feriado de Carnaval e rebateu algumas críticas que recebeu. Casada com o empresário o Bruno Levi D’Ancona, juntos eles são papais orgulhosos de três crianças.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

