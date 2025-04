Fabiano Menotti celebra 1 ano de sua bebê e faz homenagem pra ela Fabiano Menotti encanta ao celebrar 1 ano de sua bebê e se declara para ela. Bebê Mamãe|Do R7 24/04/2025 - 21h21 (Atualizado em 24/04/2025 - 21h21 ) twitter

Fabiano Menotti encantou ao celebrar 1 ano de sua bebê com linda declaração e surpreende Bebê Mamãe

A família do sertanejo Fabiano Menotti está em festa! O irmão de dupla de César Menotti encantou ao celebrar um aninho de sua bebê e se declarou para ela. O famoso é pai de duas lindas meninas. As pequenas nasceram de seu relacionamento com a influenciadora digital Gabriela Menotti com quem ele é casado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda celebração!

