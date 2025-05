Fabiano Menotti comemora 1 ano da bebê em festa dos sonhos Fabiano Menotti comemora o 1º aniversário da filha caçula! Bebê Mamãe|Do R7 30/04/2025 - 20h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 20h20 ) twitter

Fabiano Menotti comemora o 1º aniversário da filha caçula Bebê Mamãe

O cantor Fabiano Menotti, irmão e dupla de César Menotti, mostrou a linda festa que fez para a filha mais nova. O sertanejo é casado com a influenciadora digital Gabriela Menotti. Por trabalhar com a internet, ela costuma dividir com os fãs muitos momentos com a família, principalmente com as crianças.

Não perca os detalhes dessa festa incrível e emocionante! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

