Fabiano Menotti e sua família na casa nova: um momento especial

Fabiano Menotti surge com suas filhas e esposa na nova casa e encanta

O cantor sertanejo Fabiano Menotti, dupla com César Menotti, e sua esposa a influenciadora Gabriela, encantaram ao mostrar o primeiro dia de suas filhas na nova casa. O famoso é pai de duas meninas. Sua primogênita se chama Júlia e está com 10 anos. Já a caçulinha, a pequena Izabela tem dois meses de vida. A pequena nasceu no dia 24 de abril e é a segunda filha do casal.

