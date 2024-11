Família cresceu! Belo apresenta novo bebê 6 meses após separar Família cresceu! Belo apresenta novo bebê 6 meses após separar Bebê Mamãe|Do R7 05/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h49 ) twitter

Belo e o bebê Arthur

A família do cantor Belo, 50 anos, acaba de crescer e o pagodeiro está radiante com a novidade. Ele revelou o nascimento do novo membro da família, o fofíssimo bebê Arthur. O pequeno chegou seis meses após o fim do casamento do cantor com a influenciadora Gracyanne Barbosa.

