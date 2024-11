Fátima Bernardes celebra aniversário dos trigêmeos e se declara Fátima Bernardes celebra aniversário dos trigêmeos e se declara Bebê Mamãe|Do R7 23/10/2024 - 23h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 23h28 ) twitter

A casa da jornalista e apresentadora Fátima Bernardes esteve em festa! A comunicadora celebrou o aniversário de 27 anos de seus filhos trigêmeos com uma linda declaração. Ela é mãe de trigêmeos, frutos do casamento com o também jornalista William Bonner. A união durou cerca de 26 anos. A separação foi anunciada em 2016.

