Felipe Araújo mostra despedida do filho e desabafa sobre a guarda

Felipe Araújo e seu filho Miguel

O cantor Felipe Araújo mostrou o filho e se emocionou. Ele é pai de um menino. O herdeiro se chama Miguel. Por enquanto, o garotinho é seu único filho e está com cinco anos de idade. Ele nasceu do antigo relacionamento com Caroline Marchezi, que é psicóloga. Os dois viveram um rápido romance e terminaram o namoro antes mesmo de o filho vir ao mundo.

