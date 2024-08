Fernanda Lima e sua Filha: Um Momento de Amor no Restaurante Reprodução Instagram A apresentadora Fernanda Lima encantou ao posar em um momento de descontração com sua caçula no seu restaurante... Bebê Mamãe|Do R7 09/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 11h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fernanda Lima surpreendeu ao mostrar sua filha com Rodrigo Hilbert em seu restaurante

A apresentadora Fernanda Lima encantou ao posar em um momento de descontração com sua caçula no seu restaurante. A atriz é casada com o também ator e apresentador Rodrigo Hilbert.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Fernanda Lima mostra a filha no seu restaurante e impressiona

• Fabiano Menotti posa com sua bebê e a semelhança impressiona

• Leandra Leal posa gravidíssima com a sogra e a primogênita