Fernanda Lima: Maternidade e Amor em Nova Foto com Sua Filha

Fernanda Lima posa com sua filha e faz reflexão

A apresentadora Fernanda Lima surpreendeu ao surgir brincando com sua filha. A artista é mãe de três herdeiros, frutos da sua união de cerca de duas décadas com o apresentador Rodrigo Hilbert. Os primeiros filhos do casal são os gêmeos, Francisco e João, de 15 anos. O trio ficou completo com a chegada de Maria Manoela, de quatro anos.

