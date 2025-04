Fernanda Paes Leme celebra 1 ano de sua bebê com festa dos sonhos A casa da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme está em festa! acontece que a famosa comemorou o 1º aninho de sua bebê com uma linda... Bebê Mamãe|Do R7 27/04/2025 - 17h20 (Atualizado em 27/04/2025 - 17h20 ) twitter

Bebê Mamãe

A casa da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme está em festa! acontece que a famosa comemorou o 1º aninho de sua bebê com uma linda festa dos sonhos. A artista é mãe da pequena Pilar, de um ano de vida. Por enquanto, é sua única herdeira. Ela nasceu do antigo relacionamento da famosa com Victor Sampaio. O casal chegou a ficar noivo, antes mesmo da chegada do neném. Porém, em janeiro passado eles anunciaram que seguiriam a separação.

Para mais detalhes sobre essa celebração encantadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

