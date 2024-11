Fernanda Paes Leme celebra 7 meses da filha ao lado de Vilhena Fernanda Paes Leme celebra 7 meses da filha ao lado de Vilhena Bebê Mamãe|Do R7 17/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 17/11/2024 - 19h48 ) twitter

Fernanda Paes Leme celebra 7 meses da filha ao lado de Vilhena

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encantou ao mostrar um encontrinho para lá de especial em almoço junto com sua bebê, o noivo e a família do ator Paulinho Vilhena. Acontece que a filha da artista está celebrando mais um mês de vida e mamãe decidiu comemorar os sete meses de seu neném de uma forma diferente. A famosa é mãe da pequena Pilar. Ela é fruto de seu relacionamento com Vitor Sampaio, de quem está noiva.

