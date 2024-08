Fernanda Paes Leme Celebra Dia de Praia com sua Filha Reprodução Instagram A atriz Fernanda Paes Leme compartilhou um momento super especial de sua jornada na maternidade. A artista se... Bebê Mamãe|Do R7 27/08/2024 - 22h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 22h11 ) ‌



Fernanda Paes Leme posa com sua bebê na Bahia

A atriz Fernanda Paes Leme compartilhou um momento super especial de sua jornada na maternidade. A artista se tornou mãe pela primeira vez em abril deste ano, aos 40 anos de idade. A bebê Pilar, que está com meses de vida, é fruto do relacionamento de Fepa com Victor Sampaio.

