Fernanda Paes Leme mostra a sua bebê na aula pela 1ª vez Fernanda Paes Leme mostra a sua bebê na aula pela 1ª vez Bebê Mamãe|Do R7 28/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 22h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernanda Paes Leme e sua filha na aula

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme dividiu com seus fãs um momento especial do crescimento de sua primeira filha. A artista se tornou mamãe de primeira viagem em abril deste ano. A bebê Pilar, de sete meses, é fruto do relacionamento com Victor Sampaio, de quem está noiva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Jovem que diz ser Madeleine McCann revela o resultado do DNA

Ana Hickmann posa com filho e desabafa: “como vou ficar triste”

Rafael Zulu posa com a filha, manda recado pra ex e atual reage