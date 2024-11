Fernanda Vasconcellos exibe bebê brincando com bolhas de sabão Fernanda Vasconcellos exibe bebê brincando com bolhas de sabão Bebê Mamãe|Do R7 25/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 25/11/2024 - 23h28 ) twitter

Bebê de Fernanda Vasconcellos brincando com bolhas de sabão

A atriz Fernanda Vasconcellos encantou os fãs ao mostrar seu bebê se divertindo com bolhas de sabão em sua casa. A artista é casada com o ator Cássio Reis, juntos eles são papais orgulhosos do pequeno Romeo de dois anos de idade. O garotinho é o primeiro filho da mãe, e caçula do pai. Além dele Cássio Reis é pai de um adolescente Chamado Noah. O jovem é fruto do antigo relacionamento do ator com a atriz Danielle Winits.

