Fernanda Vasconcellos mostra o filho em cima de um trator

O ator Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos mostram o filho brincando em trator Bebê Mamãe

A atriz Fernanda Vasconcellos se divertiu ao mostrar uma peripécia do filho! Ela é mãe orgulhosa de um menino. O pequeno se chama Romeo e está com dois anos de vida. Ele é fruto de seu relacionamento com o ator e apresentador Cássio Reis. Os artistas estão juntos desde 2013.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa adorável família!

