Festa de 3 Meses: Carol Celico e os Padrinhos Famosos Reprodução Instagram A influencer Carol Celico, ex-esposa do Kaká, celebrou os três meses de vida do caçula com uma festa simples... Bebê Mamãe|Do R7 16/08/2024 - 16h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 16h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Carol mostra festa de 3 meses do bebê e exibe convite para filhos de Kaká

A influencer Carol Celico, ex-esposa do Kaká, celebrou os três meses de vida do caçula com uma festa simples e elegante. Ela é mãe orgulhosa de dois meninos e uma menina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Carol exibe o bebê e revela que filhos de Kaká serão os padrinhos

• Paulinho Vilhena celebra 1 ano da bebê no set do seu novo filme

• Fernanda Paes Leme exibe sua bebê e revela afastamento dela