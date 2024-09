Festa de aniversário de Ayla: Bruno do KLB compartilha momentos especiais Bruno do KLB exibe festa de um 1 ano de sua filha caçula na mansão. Bebê Mamãe|Do R7 04/09/2024 - 22h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 22h31 ) ‌



Bruno do KLB mostra o aniversário de 1 ano de sua bebê na mansão

A casa do cantor Bruno do KLB está em festa! O artista acendeu o fofurômetro os fãs ao celebrar o primeiro aninho de sua bebê com festa dos sonhos na mansão. O famoso é casado com Maria Luiza Scornavacca. Juntos eles são papais orgulhosos do pequeno Ravi de apenas dois anos. O garotinho foi promovido a irmão mais velho. Já a caçulinha Ayla acabou de celebrar um ano de vida.

