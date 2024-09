Festa de aniversário do filho de Simaria encanta fãs Simone Mendes mostra festa de aniversário do filho de Simaria, em sua mansão! Bebê Mamãe|Do R7 12/09/2024 - 17h22 (Atualizado em 12/09/2024 - 17h22 ) ‌



Simone mostra festa de aniversário do filho de Simaria

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao surgir na festa de aniversário do sobrinho. A famosa apareceu em um vídeo celebrando mais um ano de vida do filho mais novo de Simaria. As Coleguinhas que fizeram muito sucesso juntas com sua dupla sertaneja, decidiram seguir caminhos separados em agosto de 2022.

