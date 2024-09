Festa de aniversário dos gêmeos de Isa Scherer encanta a todos Isa Scherer faz festa dos sonhos para seus gêmeos. Bebê Mamãe|Do R7 31/08/2024 - 23h10 (Atualizado em 31/08/2024 - 23h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Isa Scherer comemora os dois anos de seus filhos gêmeos

A modelo e chef de cozinha Isa Scherer celebrou os dois anos de seus bebês gêmeos, Mel e Bento. Os pequenúsculos (como carinhosamente chama seus filhos) são frutos do relacionamento da famosa com o modelo Rodrigo Calazans. Isa , que já atuava como modelo e atriz, se tornou ainda mais conhecida após ganhar a edição de 2021 da competição gastronomia Masterchefs. Desde então, ela passou a investir na criação de conteúdos culinários. No entanto, muito ativa em suas teces sociais, segue compartilhando a vivência na moda e também sobre as descobertas e experiência na maternidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Isa Scherer celebra os 2 anos de seus gêmeos com linda festa

• Xororó posa com netos e Lucas Lima fala do ex-sogro: “temos”

• Vai nascer?! Virgínia Fonseca revela mala de maternidade do bebê