Festa dos Sonhos: Éder Militão Celebra Aniversário da Filha com Estilo Reprodução Instagram O jogador Éder Militão celebrou o aniversário de dois anos de sua filha Cecília com uma festa dos sonhos. A... Bebê Mamãe|Do R7 25/07/2024 - 19h55 (Atualizado em 25/07/2024 - 19h55 ) ‌



Éder Militão fez uma festa maravilhosa para a filha

O jogador Éder Militão celebrou o aniversário de dois anos de sua filha Cecília com uma festa dos sonhos. A pequena é fruto do namoro de Éder com a influenciadora Karoline Lima.

