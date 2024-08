Festa Dupla Encantadora de Carmo Dalla Vecchia e Seu Filho Reprodução Instagram O ator Carmo Dalla Vecchia encantou os fãs ao celebrar seu aniversário e do filho com festa dupla. O artista... Bebê Mamãe|Do R7 28/08/2024 - 11h51 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Carmo Dalla Vecchia encanta ao celebrar seu aniversário e do seu filho com festa dupla

O ator Carmo Dalla Vecchia encantou os fãs ao celebrar seu aniversário e do filho com festa dupla. O artista é pai do pequeno Pedro Rafael. O menino, por enquanto, é filho único. Ele acabou de completar cinco anos de idade e é fruto do relacionamento do ator com o escritor de novelas João Emanuel Carneiro com quem ele é casado. O casal, inclusive, sempre tratou a união com bastante sigilo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Carmo Dalla Vecchia faz festa dos sonhos dupla pra ele e pro filho

• Fernanda Lima e Hilbert posam com sua bebê: “milagre da vida”

• Juan Izquierdo partiu 11 dias após o nascimento do filho