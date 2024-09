Festa em família: Daniel celebra aniversário com as filhas e declaração da esposa Daniel posa com as filhas e se sua esposa declara para ele. Bebê Mamãe|Do R7 10/09/2024 - 11h46 (Atualizado em 10/09/2024 - 11h46 ) ‌



Esposa de Daniel posa com suas filhas e se declarara no aniversário do cantor

A casa do cantor sertanejo Daniel está em festa! Acontece que o artista celebrou seus 56 anos de vida e ganhou uma linda homenagem de sua família. O artista é papai orgulhoso de três meninas. As herdeiras são frutos do relacionamento de mais de duas décadas com a bailarina Aline de Pádua. Os dois se conheceram quando Aline integrava o corpo de baile do sertanejo e eles começaram a namorar em 2002.

