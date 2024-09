Festa em família: Viviane Araújo e os 2 anos do filho Joaquim Viviane Araújo comemora dois anos de seu bebê e Belo fala dela. Bebê Mamãe|Do R7 06/09/2024 - 15h55 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h55 ) ‌



Viviane Araújo encanta ao celebrar os 2 anos de seu bebê e Belo fala sobre ela

A casa da atriz Viviane Araújo está em festa! Acontece que o filho primogênito da artista está celebrando seus dois anos e o ex da modelo, o cantor Belo revelou detalhes do seu antigo relacionamento com Vivi. A famosa é mãe do pequeno Joaquim, que está fazendo nesta sexta-feira (06), mais um ano de vida. O garotinho é fruto do seu casamento com o empresário Guilherme Militão. O dois oficializaram a união que em setembro de 2021, realizou o sonho de constituir uma família com a espera e a chegada de Joaquim.

