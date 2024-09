Festa encantadora reúne Sheila Mello e Isa Scherer com os gêmeos Sheila Mello e sua filha prestigiam linda festa de Isa Scherer. Bebê Mamãe|Do R7 06/09/2024 - 21h50 (Atualizado em 06/09/2024 - 21h50 ) ‌



Sheila Mello posa com sua filha, Isa Scherer e seus gêmeos

A dançarina Sheila Mello e sua filha, Brenda, de 11 anos, prestigiaram a linda festa de dois anos do casal de gêmeos Mel e Bento. As crianças são filhos da modelo e chef Isa Scherer e de Rodrigo Calazans. A comemoração de mais um ano de vida dos bebês foi realizada no último sábado, dia 31 de agosto, em um espaço de eventos no bairro da Vila Madalena, na zona Oeste de São Paulo.

