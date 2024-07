Filha caçula de Roberto Justus encanta ao fazer as unhas em Miami

Bebê Mamãe |Do R7

Esposa de Roberto Justus mostra sua filha fazendo as unhas em Miami e encanta

A filha caçula do empresário e apresentador Roberto Justus surgiu toda fofa fazendo as unhas em um salão de beleza luxuoso em Miami, nos Estados Unidos. O famoso é pai orgulhoso da garotinha Vicky, de quatro anos. A menina é a herdeira mais nova de Justus, fruto de seu casamento com a modelo e influenciadora digital Ana Paula Sierbet.

