Filha de Carla Perez mostra foto com primo que partiu Camilly, filha de Carla Perez, faz linda homenagem ao primo que partiu. Bebê Mamãe|Do R7 01/04/2025 - 20h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Camilly, filha de Carla Perez, faz linda homenagem ao primo que partiu

A filha da ex-dançarina Carla Perez fez uma linda homenagem ao priminho que partiu e emocionou. A loira é mãe de dois jovens. Ambos nasceram de seu relacionamento de longa data com o cantor Xanddy (do Harmonia do Samba). A mais velha entre os irmãos é Camilly Victoria que está com 23 anos. Enquanto o caçula tem 21 anos e se chama Victor Alexandre.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre essa emocionante homenagem!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

João e Ary Mirelle rebatem crítica após cirurgia na gravidez

Isabel Veloso comemora 3 meses do bebê e desabafa sobre transplante

Iza e Yuri revelam sua bebê engatinhando pela primeira vez