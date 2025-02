Filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera posa com a mãe em viagem a Miami Filha dos atores está curtindo os últimos dias de férias nos EUA Bebê Mamãe|Do R7 31/01/2025 - 17h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h46 ) twitter

Filha de Cauã Reymond surge com Grazi Massafera em viagem a Miami e surpreende Bebê Mamãe/Bebê Mamãe

A filha do ator Cauã Reymond está curtindo os últimos dias de férias em Miami, nos EUA, junto a sua mãe, a atriz Grazi Massafera. A jovem Sofia, de 12 anos, embarcou com a mãe no dia 17 de janeiro para a terra do Tio Sam e está aproveitando altos passeios e muito experiência no exterior.

Não perca os detalhes dessa viagem incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

