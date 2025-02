Filha de César Tralli faz festa pra sua coleção de bonecas Filha de César Tralli e Ticiane Pinheiro faz festa de aniversário para sua coleção de bonecas Bebê Mamãe|Do R7 22/02/2025 - 21h45 (Atualizado em 22/02/2025 - 21h45 ) twitter

Filha de César Tralli e Ticiane Pinheiro posa com a avó na festa de aniversário da suas bonecas e encanta

A filha do jornalista César Tralli com a apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao fazer uma linda festinha de aniversário para a sua coleção de bonecas. O comunicador é casado com a apresentadora Tici desde 2017. Cerca de dois anos depois, o casal anunciou o nascimento da primeira filha juntos. Manuella, atualmente, está com cinco anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa festinha encantadora!

