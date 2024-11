Filha de Claudia Leitte faz as unhas em salão de beleza: “mocinha” Filha de Claudia Leitte faz as unhas em salão de beleza: “mocinha” Bebê Mamãe|Do R7 16/10/2024 - 00h48 (Atualizado em 16/10/2024 - 00h48 ) twitter

Filha de Claudia Leitte

A filha caçula da cantora Claudia Leitte deu um show de fofura ao surgir com as unhas pintadas em um salão de beleza. A artista é casada há 17 anos com o empresário Márcio Pedreira. Juntos, eles são pais orgulhosos de três filhos. Dois meninos e uma menina. O primogênito se chama Davi e tem 15 anos. O filho do meio é Rafael, que está com 11 anos. Já a caçula Bela está com cinco anos de vida.

