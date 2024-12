Filha de Débora Nascimento surge em competição de natação Filha de Débora Nascimento surge em competição de natação Bebê Mamãe|Do R7 01/12/2024 - 14h28 (Atualizado em 01/12/2024 - 14h28 ) twitter

Filha de Débora Nascimento em competição de natação

A filha do ator José Loreto com a atriz Débora Nascimento, mostrou talento e desenvoltura ao surgir em uma competição de natação. Os dois são pais orgulhosos de suam menina chamada Bella, ela está com seis anos de idade. A menina é a única herdeira do casal que se separou em 2019 quando a herdeira ainda era uma bebê. Na época, o fim da união dos artistas foi cercado por muitos rumores.

