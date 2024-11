Filha de Fabiano Menotti surge em camarim com Zezé di Camargo Filha de Fabiano Menotti surge em camarim com Zezé di Camargo Bebê Mamãe|Do R7 20/11/2024 - 20h30 (Atualizado em 20/11/2024 - 20h30 ) twitter

Filha de Fabiano Menotti com Zezé di Camargo

A filha mais velha do cantor Fabiano Menotti, da dupla com César, foi registrada ao lado de outra grande figura do sertanejo brasileiro: Zezé di Camargo. A menina Júlia, de 11 anos, é a primogênita do casamento do músico com a influenciadora Gabriela. Além da pré-adolescente, eles são pais da bebê Isabela, de seis meses de vida.

