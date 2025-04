Filha de Fábio Assunção celebra 4 anos com festa e ausência do pai chama atenção Filha de Fábio Assunção ganha festa de 4 anos e ator não comparace. Bebê Mamãe|Do R7 27/04/2025 - 23h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 23h00 ) twitter

ex- de Fábio Assunção celebra o aniversário de 4 anos de sua filha e surpreende Bebê Mamãe

A ex-esposa do ator Fábio Assunção encantou ao celebrar o aniversário de quatro de sua filha com linda festa dos sonhos e o ator não este presente. O artista O artista é pai de três herdeiros que são frutos de diferentes relacionamentos. O primogênito se chama João Assunção, ele está com 21 anos. O rapaz é fruto da antiga união do famoso com a empresária e produtora de eventos Priscila Borgonovi. O jovem segue os passos dos pais na carreira artista e é o que mais aparece nos holofotes da mídia.

Para saber mais sobre a festa e a ausência do ator, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

