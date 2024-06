Filha de Glória Maria encanta em festa junina da escola

Alto contraste

Filha de Glória Maria posa na festa da escola

A filha mais nova da saudosa jornalista Glória Maria foi clicada pelo pai se divertindo na festa junina de sua escola neste fim de semana. A famosa apresentadora, conhecida por suas viagens por todo o mundo, deixou duas herdeiras, Maria e Laura, de 16 e 15 anos. As meninas foram adotadas por Glória quando ainda eram crianças em 2009, após uma temporada da jornalista em Salvador, na Bahia. Ela assumiu a maternidade solo, no entanto, contou com uma rede de apoio. Com sua partida, em fevereiro de 2023, as meninas receberam o apoio de familiares e amigos de Glória, como por exemplo, o padrinho de uma das meninas, o jornalista Bruno Astuto.

