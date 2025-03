Filha de Glória Maria se emociona diante de homenagem a mãe Filha de Glória Maria surge em raro clique em homenagem a mãe no Rio de Janeiro. Bebê Mamãe|Do R7 22/03/2025 - 14h45 (Atualizado em 22/03/2025 - 14h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Glória Maria emociona ao surgir em homenagem a mãe no Rio de Janeiro e encanta

A filha da saudosa jornalista e apresentadora Glória Maria deixou os fãs emocionados ao surgir em um raro registro em uma homenagem a mãe em um restaurante luxuoso no Rio de Janeiro. A comunicadora deixou duas herdeiras. As meninas se chamam Maria e Laura e tem idades próximas. A filha mais velha celebrou recentemente seus 17 anos, enquanto a caçula está com 16 anos de idade.

Para saber mais sobre essa emocionante homenagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Amanda Kimberlly revela o encontro da filha com Davi e Mavie

Pais de Madeleine McCann tomam atitude com jovem após DNA

10 nomes femininos mais bonitos do Brasil para as bebês