Filha de Grazi Massafera e Cauã surge em praia nos EUA

Grazi Massafera compartilha foto de sua filha com Cauã Reymond em praia

A filha da atriz Grazi Massafera está curtindo as férias junto a mãe nos EUA. A jovem Sofia de 12 anos, é a única herdeira da artista, fruto do antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem incrível!

